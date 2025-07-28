Похоже уже в ближайшее время поклонников бокса ждет еще одна грандиозная дуэль.

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) отреагировал на вызов чемпиона WBC в легком весе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО). Боксеры обменялись сообщениями в социальных сетях.

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Стивенсон: "Слышал, что ты, Теофимо, не против провести бой со мной. Сделаем это уже в следующий раз? Это не блеф, должны снова сделать бокс великим".

Теофима: "Ты должен быть осторожным в своих желаниях".

Стивенсон:, "Слушай, хватит разговоров. Просто подпиши бумаги".

Теофимо: "Брр, брр, окей".

Напомним, Лопес последний раз выходил на ринг в мае 2025 года, когда уверенно победил американца Арнольда Барбосу единогласным решением судей. В свою очередь Стивенсон в июле одолел мексиканца Уильяма Сепеду.

К слову, Лопес хорошо знаком украинским болельщикам бокса – в 2020 году он победил Василия Ломаченко единогласным решением судей.