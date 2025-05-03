В ночь на 3 мая в Нью-Йорке состоялся ряд поединков звездных боксеров. Об их результатах читайте на "Футбол 24+".

Среди самых громких на вечере бокса в Нью-Йорке стоит выделить бои “чемпиона в отпуске” по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни, чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса и скандального Райана Гарсии.

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Девин Хейни (31-0, 15 КО) победил экс-чемпиона Хосе Рамиреса (29-2, 18 КО) по решению судей: 118-110, 119-109, 119-109. Для американца этот бой стал первым после поражения от Райана Гарсии в апреле 2024-го. Напомним, в последнем поединке Хэйни проиграл Гарсии в поединке с тремя нокдаунами.

Впрочем, пояс WBC не перешел к победителю, поскольку перед боем Райан не уложился в лимит веса, а впоследствии у него обнаружили запрещенные вещества. В итоге Гарсию на год отстранили от бокса.

Экс-соперника Василия Ломаченко Теофимо Лопес одолел Арнольда Барбосу и в третий раз защитил титул WBO. Поединок длился все 12 раундов и завершился победой действующего чемпиона единогласным решением судей. Интересно, что это поражение стало первым в карьере для Барбосы – ранее он одержал 32 победы, из которых 11 нокаутом.

В еще одном бою вышеупомянутый Райан Гарсия, с которого накануне атлетическая комиссия Нью-Йорка сняла дисквалификацию, неожиданно проиграл Роландо Ромеро. Уже во втором раунде Гарсия побывал в нокдауне после того, как пропустил два подряд хука. Преимущество Ромеро становилось все более явным и в итоге 29-летний спортсмен уверенно довел бой до победы и забрал титул WBA в полусреднем весе.