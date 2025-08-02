Экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе Кейшон Дэвис планирует завершить свою профессиональную карьеру, которая на сегодня составляет 13 победных боев (9 – нокаутом).

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"Бизнесмен" на пенсии, он ушел. Если вы хотите, чтобы я вернулся, поговорите с моим промоутером. На сегодня я почти на пенсии. Бокс сейчас идет как-то не очень, поэтому, можно сказать, что я на пенсии.

Я уже купил дом. Так что мне остается только выплачивать ипотеку. Мне не нужно беспокоиться о возвращении на ринг. Не знаю, когда вернусь," – цитирует Дэвиса Boxing News 24.

26-летний Кейшон Дэвис 25 февраля этого года выиграл у украинца Дениса Беринчика и стал чемпионом мира WBO в легком весе.

Первая защита титула Дэвисом должна была состояться в бою против Эдвина Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО). Однако Кейшон не уложился в лимит веса, который составляет 61,2 кг (показал 63,1 кг), после чего бой был отменен, а Дэвис пояс потерял.

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