Чемпионата мира по волейболу, женщины, 1/4 финала

Италия – Польша – 3:0 (25:17, 25:21, 25:18)

Нидерланды – Япония – 2:3 (25:20, 20:25, 25:22, 22:25, 12:15)

Определились все пары четвертьфинала ЧМ по волейболу среди женщин

Италия в четвертьфинальном матче уверенно одолела Польшу, оформив выход в полуфинал чемпионата мира по волейболу. Команда с Апеннин буквально уничтожила соперниц в первом сете, а потом на кураже забрала вторую и третью партии.

В другой игре Япония с камбэком переиграла Нидерланды. "Оранжевые" были в шаге от выхода в полуфинал, но соперницы Украины по группе совершили чудо и одержали победу на тай-брейке.

Италия сыграет в полуфинале с победителем пары Франция – Бразилия, а Японию будет ожидать поединок против сильнейшей команды четвертьфинала между США и Турцией.

