Ига Свентек и Коко Гофф, которые входят в топ-3 мирового рейтинга, вышли среди прочего в 1/4 финала турнира серии WTA 1000.

Вторая ракетка планеты Свентек в 1/8 финала переиграла Соряну Кирстю из Румынии – 6:4, 6:3. До этого представительница Польши, напомним, прошла украинку Марту Костюк, которая отказалась от встречи, получив повреждение.

Свентек после срыва встречи с Костюк вышла с юбилеем в 1/4 финала в Цинциннати – действующую финалистку отправили домой

Третий номер рейтинга Женской теннисной ассоциации Коко Гофф из США стала участницей четвертьфинала, одолев итальянку Лучию Бронцетти – 6:2, 6:4. Американка перед этим одержала победу над украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая, как и Костюк, снялась с турнира.

Также в 1/4 финала турнира в Цинциннати вышли первая ракетка мира Арина Соболенко, две так называемые "нейтральные" теннисистки из России Анна Калинская и Вероника Кудерметова, Елена Рыбакина из Казахстана, Варвара Грачева из Франции и Жасмин Паолини из Италии.

Четвертьфинальные встречи будут сыграны вечером 15 августа и в ночь на 16 августа по киевскому времени.

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, пары 1/4 финала

Арина Соболенко (WTA № 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, WTA № 10)

Ига Свентек (Польша, WTA № 3) – Анна Калинская (WTA № 34)

Варвара Грачева (Франция, WTA № 103) – Вероника Кудерметова (WTA № 36)

Жасмин Паолини (Италия, WTA № 9) – Коко Гофф (США, WTA № 2)

