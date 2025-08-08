Виктория Мбоко и Наоми Осака встретились в финале турнира WTA 1000 в Монреале. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ԜТА 1000, Монреаль (канада), хард, финал

Виктория Мбоко (Канада, WTA № 85) – Наоми Осака (Япония, WTA № 49) – 2:6, 6:4, 6:1

Опытная Осака была фавориткой решающей встречи, в которой ее противостояла 18-летняя канадская теннисистка Мбоко, которая имела wild card от организаторов.

Осака, которая на стадии 1/4 финала переиграла украинку Элину Свитолину (6:2, 6:2), свой статус подтвердила в первом сете. Во второй партии теннисистки устроили парад ошибок – сыграв десять геймов, они на двоих сделали друг другу семь (!!!) брейков. Меньше ошибалась Мбоко, поэтому общий счет стал равным. В решающем сете игра Осаки совсем развалилась – она не удержала ни одного из четырех геймов на своих мячах, что принесло Мбоко уверенную победу со счетом 6:1.

Финал продолжался 2 часа 5 минут.

Виктория Мбоко выиграла первый титул уровня WTA в своем первом финале. Успех в Монреале позволит ей подняться в мировом рейтинге на 24-е место с 85-го. Стоит напомнить, что сезон-2025 Мбоко начинала на 333-м месте. Осака, в свою очередь, станет 25-й ракеткой мира.

