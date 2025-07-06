Уимблдон-2025, трава, 1/8 финала

Арина Соболенко (WTA № 1) – Элизе Мертенс (Бельгия, WTA № 23) – 2:0 (6:4, 7:6 (7:4))

Свитолина в невероятной борьбе проиграла Мертенс на Уимблдоне и завершила выступления на мэйджоре в 1/16 финала

Элизе Мертенс, которая выбила из Уимблдона Элину Свитолину, не смогла переиграть Арину Соболенко, остановившись в шаге от четвертьфинала финала самого престижного теннисного турнира.

Белоруска одолела бельгийскую теннисистку в двух сетах. Матч длился в общей сложности 1 час 37 минут. Соболенко забрала дебютную партию в свою пользу со счетом 6:4, а затем победила и на тайбрейке в решающем сете – 7:6 (7:4).

В четвертьфинале Соболенко сыграет с одной из сенсаций Уимблдона – немкой Лаурой Зигемунд (WTA № 104).

Ястремская последней из украинок вылетела с Уимблдона, проиграв 62-й ракетке длительный матч