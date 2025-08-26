– Это потрясающе. Я очень счастлива. У меня нет слов. Это третий раз, когда я играю против нее на Grand Slan. Поэтому, когда я впервые увидела жеребьевку, я была очень недовольна, но потом мне пришлось смириться с этим и я начала думать, что третий раз должен стать счастливым. И так и получилось. Спасибо всем, кто остался и поддерживал меня. Это очень помогло мне.

Свитолина сенсационно уступила 97-й ракетке мира и вылетела с US Open-2025 (ВИДЕО)

– В этом матче было несколько ключевых моментов: брейк в начале второго сета, который позволил сохранить импульс первого сета, и, конечно, вам пришлось приложить усилия в конце второй партии, потому что Элина, как и ожидалось, начала отыгрываться, но вы удержались и довели матч до победы. Вы согласны, что это были ключевые моменты?

– Да, она замечательная соперница, поэтому я ожидала, что она не сдастся. Она очень старалась, и в конце я была немного напряжена, но я очень довольна своими первыми подачами в последнем гейме.

– Вы сейчас тоже отлично играете в теннис, поздравляю с успехом в Гамбурге в июле. Вы все еще на волне успеха после своего первого финала WTA 250?

– Да, конечно, было обидно проиграть в финале, но я была очень довольна тем, как шли дела, и просто надеялась сохранить этот импульс и перенести его на основные турниры сезона. Так что я очень рада, что смогла выиграть здесь, – сказала Бондарь в послематчевом комментарии.

Напомним, Бондарь, которая в мировой классификации женского рейтинга занимает 97 строчку, неожиданно выбила первую ракетку Украины Элину Свитолину, одержав победу в двух сетах.