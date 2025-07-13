Обидчица Свитолиной на Уимблдоне стала чемпионкой турнира в парном разряде – ей помогла россиянка
Элизе Мертенс в дуэте с так называемой "нейтралкой" Вероникой Кудерметовой победили в финале. Результат и отчет о встрече – читайте в этой новости на "Футбол 24+".
Уимблдон-2025, трава, женщины, пары, финал
Елена Остапенко (Латвия) / Сувэй Ше (Тайвань) – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 2:6, 4:6
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Мертенс и Кудерметова имели восьмой номер посева, тогда как Остапенко и Ше были посеяны под четвертым номером.
Номинальные фаворитки встречи уверенно победили в первом сете, чем сделали громкую заявку на завоевание трофея. Но после этого игра пошла с преимуществом Кудерметовой и Мертенс, которая, напомним, в третьем раунде одиночного разряда выбила из борьбы первую ракетку Украины Элину Свитолину (6:1, 7:6 (7:4)). Они легко выиграли второй сет матча и продолжили доминировать в третьей решающей партии. Особенно им удался ее финальный отрезок, когда они сделали соперницам два брейка, взяв подряд четыре гейма.
Мертенс в пятый раз в карьере стала победительницей турнира серии Grand Slam в парном разряде. До этого она была чемпионкой на Открытом чемпионате США 2019 года, Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне в 2021 году и снова Aus Open в 2024-м.
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