Элизе Мертенс в дуэте с так называемой "нейтралкой" Вероникой Кудерметовой победили в финале. Результат и отчет о встрече – читайте в этой новости на "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, женщины, пары, финал

Елена Остапенко (Латвия) / Сувэй Ше (Тайвань) – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 2:6, 4:6

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Мертенс и Кудерметова имели восьмой номер посева, тогда как Остапенко и Ше были посеяны под четвертым номером.

Номинальные фаворитки встречи уверенно победили в первом сете, чем сделали громкую заявку на завоевание трофея. Но после этого игра пошла с преимуществом Кудерметовой и Мертенс, которая, напомним, в третьем раунде одиночного разряда выбила из борьбы первую ракетку Украины Элину Свитолину (6:1, 7:6 (7:4)). Они легко выиграли второй сет матча и продолжили доминировать в третьей решающей партии. Особенно им удался ее финальный отрезок, когда они сделали соперницам два брейка, взяв подряд четыре гейма.

Мертенс в пятый раз в карьере стала победительницей турнира серии Grand Slam в парном разряде. До этого она была чемпионкой на Открытом чемпионате США 2019 года, Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне в 2021 году и снова Aus Open в 2024-м.

The 2025 Ladies' Doubles Champions - Veronika Kudermetova and Elise Mertens ?



The pair recover from going a set down to defeat Su-Wei Hsieh and Jelena Ostapenko 3-6, 6-2, 6-4 and claim their first Grand Slam title together #Wimbledon pic.twitter.com/16sALGAsWr — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Your 2025 Ladies' Doubles Champions, Veronica Kudermetova and Elise Mertens #Wimbledon pic.twitter.com/OXa7wHj3Um — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

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