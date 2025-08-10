Леолия Жанжан отказалась от встречи с Амандой Анисимовой.

Французская теннисистка Леолия Жанжан (WTA № 95) не вышла на матч 1/32 финала турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США), который проводится на харде.

Стародубцева уступила француженке в трехчасовом поединке и вылетела из супертурнира в Цинциннати

В первом раунде Жанжан огорчила украинку Юлию Стародубцеву (7:5, 1:6, 6:4), после чего должна была встретиться с финалисткой Уимблдона-2025 Амандой Анисимовой (WTA № 8), которая имеет на турнире пятый номер посева. Леолия снялась из-за травмы икроножной мышцы.

Анисимова, получив путевку в третий раунд, встретится там с Анной Калинской (WTA № 34).

