Обидчица Стародубцевой сразу снялась с турнира в Цинциннати – она не вышла на поединок
10 августа 10:17
Леолия Жанжан отказалась от встречи с Амандой Анисимовой.
Французская теннисистка Леолия Жанжан (WTA № 95) не вышла на матч 1/32 финала турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США), который проводится на харде.
В первом раунде Жанжан огорчила украинку Юлию Стародубцеву (7:5, 1:6, 6:4), после чего должна была встретиться с финалисткой Уимблдона-2025 Амандой Анисимовой (WTA № 8), которая имеет на турнире пятый номер посева. Леолия снялась из-за травмы икроножной мышцы.
Анисимова, получив путевку в третий раунд, встретится там с Анной Калинской (WTA № 34).
