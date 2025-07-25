Винус Уильямс проиграла Магдалене Френх в 1/8 финала "пятисотника" в столице США.

WTA 500, Вашингтон (США), хард, 1/8 финала

Винус Уильямс (США) – Магдалена Френх (Польша, WTA № 24) – 2:6, 2:6

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45-летняя легендарная американская теннисистка Винус Уильямс ничего не смогла поделать в борьбе с Магдаленой Френх из Польши за путевку в четвертьфинал топового турнира в Вашингтоне. Четырехкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка турниров Grand Slam проиграла в двух сетах за 1 час 13 минут.

Уильямс-старшая на старте вашингтонского "пятисотника" переиграла Пейтон Стернс. Френх, напомним, стартовала с победы над украинкой Юлией Стародубцевой (6:2, 6:4).

В четвертьфинале представительница Польши сыграет против третьей сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана.

WTA 500, Вашингтон (США), хард, пары 1/4 финала

Лейла Фернандес (Канада, WTA № 36) – Тейлор Таунсенд (США, WTA № 97)

Елена Рыбакина (Казахстан, WTA № 12) – Магдалена Френх (Польша, WTA № 24)

Анна Калинская (WTA № 48) – Клара Таусон (Дания, WTA № 19)

Эмма Радукану (Великобритания, WTA № 46) – Мария Саккари (Греция, WTA № 90)

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