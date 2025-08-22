Американская теннисистка Саша Викери (WTA № 559) сделала признание в своей активности на сайте для взрослых OnlyFans, сообщает издание Sportove Fakty.

30-летняя спортсменка в своем аккаунте с подписчиками за 12,99 доллара в месяц делится контентом, который является "слишком пикантным для Instagram". Кроме того, американка берет за свидания с мужчинами тысячу долларов.

"То, что я играю в теннис, определенно помогло мне в маркетинге. Сейчас я мало что делаю, но чувствую себя комфортно, как и должно быть. У меня все замечательно. Это самые легкие деньги, которые я когда-либо зарабатывала, и мне это нравится", – рассказала Викери.

Саша Викери имеет в теннисе три титула в одиночке и паре на уровне ITF. За свою карьеру на корте она заработала 2 108 985 долларов призовых.

На этой неделе Викери в первом раунде квалификации US Open-2025 переиграла украинку Анастасию Соболеву в двух сетах – 7:5, 7:5.

