Состоялись полуфинальные матчи турнира WTA 500 в Вашингтоне. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24+"

WTA 500, Вашингтон (США), хард, 1/2 финала

Анна Калинская (WTA № 48) – Эмма Радукану (Великобритания, WTA № 46) – 2:0 (6:4, 6:3)

Лейла Фернандес (Канада, WTA № 36) – Елена Рыбакина (Казахстан, WTA № 12) – 2:1 (6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:3))

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В первой полуфинальной паре бесстрастная россиянка Анна Калинская победила обидчицу Марты Костюк – Эмму Радукану Матч длился 1 час 36 минут и закончился после двух сетов уверенной победой 48-й ракетки мира.

А вот другая уроженка России, Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, уступила Лейле Фернандес. Матч длился 3 часа 16 минут. Теннисистки трижды доходили до тай-брейков: первый раз повезло Рыбакиной, но в следующих двух сетах победу праздновала канадка.

Финал турнира состоится вечером 27 июля.

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