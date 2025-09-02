– Каролина, поздравляем с победой. Какие ваши мысли о матче против Марты Костюк?

– Это была еще одна тяжелая битва. Марта играла великолепно, в какой-то момент казалось, что она на корте просто везде. В третьем сете мне удалось собраться, стать агрессивнее и благодаря этому выиграть.

– Вы уже несколько раз выдерживаете затяжные трехсетовые поединки. В чем секрет?

– Честно, я просто не люблю проигрывать. В разгар матча я отдаю все силы, чтобы найти путь к победе. Это моя борьба и характер.

– В четвертьфинале сыграют сразу три представительницы Чехии. Какие у вас отношения между собой?

– Мы все радуемся друг за друга. С Маркетой мы из одного теннисного клуба, поэтому ближе общаемся, но и с Барборой также имею хорошие отношения. Это большой успех для нашей страны.

– Ваша следующая соперница – Наоми Осака. Чего ожидаете от этого матча?

– Это будет очень сложная битва. Она набрала отличную форму, много выигрывает, чувствует уверенность в своих ударах. У нее сильная подача, быстрые удары, хорошее движение по корту. Мы даже немного тренировались вместе здесь, в Нью-Йорке, так что я знаю, чего ждать, – цитирует BTU слова Каролины Муховой на пресс-конференции.

