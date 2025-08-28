Россиянки Анастасия Павлюченко и Анна Блинкова завершили выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США. Результаты их встреч и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, 1/32 финала

Виктория Азаренко (WTA № 132) – Анастасия Павлюченкова (WTA № 45) – 6:3, 6:3

Джессика Пегула (США, WTA № 4) – Анна Блинкова (WTA № 80) – 6:1, 6:3

37-летняя теннисистка сенсационно выбила сеяную россиянку на старте US Open (ВИДЕО)

Россиянка Павлюченко после победы над Даяной Ястремской (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4) в первом раунде встретилась в 1/32 финала с Викторией Азаренко из Беларуси, которая также имеет так называемый "нейтральный" статус. Экс-первая ракетка мира и олимпийская чемпионка 2012 года показала Павлюченковой настоящий мастер-класс – уверенно победила в двух сетах и завершила кампанию россиянки в одиночном разряде Открытого чемпионата США.

Еще одна россиянка Анна Блинкова, которая на старте американского мейджора обыграла Юлию Стародубцеву (6:3, 6:1) попала под сильное давление со стороны американки Джессики Пегулы и капитулировала в двух партиях за 65 минут.

В следующем раунде US Open-2025 – 1/16 финала – Пегула и Азаренко встретятся друг с другом.

Украинские теннисистки получили соперниц в первом туре парного разряда US Open