Обидчиц украинок на US Open-2025 быстро выкинули из основной сетки турнира
Россиянки Анастасия Павлюченко и Анна Блинкова завершили выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США. Результаты их встреч и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".
US Open-2025, хард, женщины, 1/32 финала
Виктория Азаренко (WTA № 132) – Анастасия Павлюченкова (WTA № 45) – 6:3, 6:3
Джессика Пегула (США, WTA № 4) – Анна Блинкова (WTA № 80) – 6:1, 6:3
Россиянка Павлюченко после победы над Даяной Ястремской (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4) в первом раунде встретилась в 1/32 финала с Викторией Азаренко из Беларуси, которая также имеет так называемый "нейтральный" статус. Экс-первая ракетка мира и олимпийская чемпионка 2012 года показала Павлюченковой настоящий мастер-класс – уверенно победила в двух сетах и завершила кампанию россиянки в одиночном разряде Открытого чемпионата США.
Еще одна россиянка Анна Блинкова, которая на старте американского мейджора обыграла Юлию Стародубцеву (6:3, 6:1) попала под сильное давление со стороны американки Джессики Пегулы и капитулировала в двух партиях за 65 минут.
В следующем раунде US Open-2025 – 1/16 финала – Пегула и Азаренко встретятся друг с другом.
