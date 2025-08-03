Мужская и женская сборные Украины успешно выступили в дивизионе III чемпионата Европы по хоккею на траве.

Чемпионат Европы 2025 года по хоккею на траве, дивизион III, финал

Мужчины

Украина – Турция 9:5 (1:0, 2:1, 2:1 2:1, 4:3)

Женщины

Украина – Турция 10:1 (1:0, 4:1, 3:0, 2:0)

Соревнования этого дивизиона принимала Турция. Украина дошла до обоих финалов, где соперниками были как раз хозяева.

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"Сине-желтые" мужчины прошли весь турнир без поражений. В финале Турция была бита со счетом 9:5. Самым результативным в составе сборной Украины стал Андрей Кошеленко, который забил 4 гола. Максим Онофриюк оформил хет-трик, еще по одному точному броску нанесли Алексей Попов и Виталий Семенюшко.

Наши девушки на групповой стадии уступили турчанкам 1:3, но в финале взяли сверхуверенный реванш. Украинки разбили хозяек со счетом 10:1! Нападающая сборной Украины Карина Леонова стала лучшей бомбардиркой и игроком турнира, а Мария Бардакова получила награду лучшей голкиперке. Обе наши сборные поднимаются в дивизион II.