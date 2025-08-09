Престижные соревнования в США недосчитались еще у двух сильных участниц.

Финалистки турнира серии WTA 1000 в Монреале – Виктория Мбоко и Наоми Осака – не сыграют на тысячнике в Цинциннати, сообщает Tennis Channel.

Обе спортсменки, которые были заявлены на соревнования, объявили о снятии с турнира.

Победительница Монреаля 18-летняя канадка Мбоко получила повреждение левого запястья еще в полуфинальном поединке против казашки Елены Рыбакиной. Причиной невыступления в Цинциннати 27-летней японки Осаки указывается изменение расписания спортсменки.

Напомним, Мбоко и Осака должны были стартовать в Цинциннати со второго круга матчами против сеяных соперниц. Теперь на американском "тысячнике" состоятся дополнительные матчи первого круга между четырьмя "лаки-лузерками".

