Оба пилота "Серебряных стрел" из-за штрафа потеряли по одной позиции на стартовой решетке гонки в Сахире, информирует пресс-служба Формулы-1.

Ферстаппен, Хэмилтон и Норрис позади Альпин, поул Пиастри, аварийно-провальный Хаас: квалификация гран-при Бахрейна

Рассел и Антонелли по итогам квалификации добыли вторую и четвертую позиции соответственно. Впрочем, после аварии Эстебана Окона во втором сегменте командный мостик Мерседеса позволил своим гонщикам слишком рано вернуться на трассу. Штрафные санкции порадовали Шарля Леклера (Феррари), который начнет вторым, и главную сенсацию квалификации – Пьер Гасли на Альпин будет даже четвертым.

Напомним, гонка гран-при Бахрейна состоится сегодня (13 апреля), начало в 18:00 по киевскому времени.