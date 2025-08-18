ATP обновил свой рейтинг. Какие позиции занимают украинские теннисисты – читайте в этой новости на "Футбол 24+".

В рейтинге мужского тенниса произошли изменения после результатов последних недель.

Лидером лидирует ATP остается Янник Синнер, второй – Карлос Алькарас, а тройку замыкает Александр Зверев. Единственным изменением в топ-10 является то, что "нейтральный" Карен Хачанов поднялся на 3 позиции в рейтинге и теперь занимает девятую строчку.

1. Янник Синнер (Италия) – 11 480 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 9 240

3. Александр Зверев (Германия) – 6230

4. Тейлор Фриц (США) – 5575

5. Джек Дрейпер (Великобритания) – 4440

6. Бен Шелтон (США) – 4280

7. Новак Джокович (Сербия) – 4130

8. Алекс Де Минаур (Австралия) – 3545

9. Карен Хачанов (нейтральный) – 3240

10. Лоренцо Музетти (Италия) – 3235

Украинские теннисисты также узнали свои позиции в обновленной таблице ATP. Самое высокое место среди наших игроков занимает Виталий Сачко – он 222-й. Олег Приходько теперь 307-й, Александр Овчаренко 378-й, Вячеслав Белинский занимает 442-ю строчку, Алексей Крутых – 450-ю. Эрик Ваншельбойм упал на 480-е место, а замыкает перечень украинцев в топ-500 Вадим Урсу, он – 490-я ракетка мира.

Украинские теннисистки узнали новые позиции в рейтинге WTA: Свитолина вне топ-10, прорыв Ястремской и Стародубцевой