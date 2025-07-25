"Правда в том, что Ред Булл очень сильно преданы Максу. Мы это уже продемонстрировали, предоставив лучшую машину. Дать ему это – мечта каждого сотрудника Ред Булл.

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Ферстаппен – центральная фигура нашего проекта, ключевой игрок и нам нужна его магия на треке. Он уже давно с командой и каждый раз помогает нам достигать нашей цели.

Я думаю, что наша команда имеет все для борьбы за чемпионство. У нас есть средства. У нас есть дух. И, что еще важнее, у нас есть таланты. Так что, коротко говоря, так, я думаю, что у нас есть все, чтобы дать все самое лучшее нашим пилотам", – цитирует Лорана Мекиса пресс-служба Формулы-1.

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