Анатолий Новописьменный стал чемпионом Всемирных игр в Китае.

Украинский пауэрлифтер Анатолий Новописьменный занял первое место в соревнованиях по пауэрлифтингу в категории "хевивейт".

В приседании украинец показал результат 362,5 килограмма, в жиме лежа – 230 килограммов, а в становой тяге – 345 килограммов. В троеборье Новописьменный набрал 937,5 килограмма и с суммой в 119,41 балла стал чемпионом Всемирных игр-2025.

Анатолий Новописьменный опередил второго призера шведа Густава Хедлунда почти на три балла. Замкнул топ-3 соревнований еще один представитель Швеции Эмиль Норлинг.

Украина занимает текущее общее третье место на Всемирных игр-2025, имея 34 награды, в частности – 15 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

