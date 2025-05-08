Папа Римский Лев XIV до своего решения стать священником был теннисом-любителем. Но даже после принятия духовного сана новоизбранный понтифик увлекается этим видом спорта.

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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Я считаю себя любителем в теннисе. С тех пор как я покинул Перу, у меня было мало возможностей тренироваться, поэтому я не могу дождаться возвращения на поле", – заявлял в одном из интервью Роберт Фрэнсис Прево.

Знакомые новоизбранного Папы Римского рассказывали, что Прево обладал великолепным бэкхендом и был грозным соперником среди любителей.

Добавим, что Роберта Фрэнсиса Прево по стечению обстоятельств избрали Папой именно во время международного турнира WTA1000 в Риме, который проводится на грунтовых кортах в нескольких сотнях метров от Ватикана.

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