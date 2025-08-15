Купер Флегг, который стал первым пиком НБА драфта-2025, может вписать свое имя в историю.

НБА недавно обнародовала график матчей на важные даты предстоящего сезона. Так, один из матчей Далласа, против Голден Стейта, придется на Рождество.

Как сообщает BasketNews, новичок Маверикс, Купер Флегг, который был первым пиком драфта, может стать вторым новичком, который сыграет на Рождество. До этого единственным игроком, который был топ-пиком драфта и выступал на Рождество, был Леброн Джеймс в 2003 году.

Тогда "Король" выдал эффектный перфоманс в составе Кливленда, набрав 34 очка и 6 передач, но его команда уступила Орландо со счетом 101:113 в овертайме.

Напомним, Флегг стал первым выбором драфта-2025, присоединившись к Даллас Маверикс. Интересно, что новичок по контракту будет зарабатывать почти столько же, сколько Леброн получал в "праймовые" времена.

