"Я думаю, он публично заявил, что его не интересует Формула-1. Это не моя работа – кого-то убеждать. Если мне нужно убеждать пилота, то это не тот человек.

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Никогда не нужно уговаривать гонщика Формулы-1 садиться за руль. Каждый сам решает для себя, но я точно не стал бы убеждать кого-то возвращаться", – приводит слова Лоудона Racingnews365 со ссылкой на The High Performance Podcast.

Напомним, после того, как Риккардо потерял место в Рэйсинг Буллз в 2024 году, его будущее неоднократно связывали с командой Кадиллак в Формуле-1. Однако, по информации СМИ, гонщик считает свою карьеру завершенной и не желает возвращаться в автоспорт. Стоит отметить, что Даниэль Риккардо является восьмикратным победителем Гран-при Формулы-1.

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