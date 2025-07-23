Спортсмену стало плохо на вершине легендарного подъема Мон Вонту, сообщает TV2. После финиша Йоханессен потерял сознание, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Норвежец покинул соревнования в автомобиле скорой помощи.

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Стало известно, что причиной потери сознания Йоханнессена были проблемы с желудком. Из-за них у 25-летнего велогонщика возникли спазмы, которые затрудняли дыхание. Стоит отметить, что восхождение на Мон Вонту считается одним из самых сложных в Тур де Франс. В 1967 году англичанин Том Симпсон потерял сознание и умер в двух километрах от вершины.

К слову, сейчас Тобиас Йоханессен занимает восьмое место в общем зачете гонки, он отстает от лидера, Тадея Погачара на 17 минут и 1 секунду.

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