"Все было хорошо. Он борется жестко. Это его дело, но он сам себе испортил гонку. Он разрушает их. Это было не очень разумно с его стороны.

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Вероятно, он мог финишировать третьим, но он этого не сделал из-за того, что произошло. Да, он борется – этого всегда ожидают, но это уже его дело", – цитирует Норриса Motorsport.

Напомним, Ферстаппен на Гран-при Майами стартовал с поул-позишн, однако сразу же оказался под давлением со стороны дуэта Макларена. В первом повороте Норрис шел бок о бок с Максом, что заставило британца сместиться и потерять позиции. Этим воспользовался Оскар Пиастри, который вышел вперед и начал погоню за нидерландцем. Впоследствии Норрис также вступил в борьбу с Ферстаппеном и снова столкнулся с жестким сопротивлением. Впрочем, этот раз пилот Макларена прорвался вперед и финишировал вторым.

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