Норрис разнес Ферстаппена после Гран-при Майами: "Он разрушает собственные гонки"
Пилот Макларена Ландо Норрис раскритиковал стиль защиты Макса Ферстаппена, заявив, что агрессивные маневры соперника вредят прежде всего ему самому.
"Все было хорошо. Он борется жестко. Это его дело, но он сам себе испортил гонку. Он разрушает их. Это было не очень разумно с его стороны.
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Вероятно, он мог финишировать третьим, но он этого не сделал из-за того, что произошло. Да, он борется – этого всегда ожидают, но это уже его дело", – цитирует Норриса Motorsport.
Напомним, Ферстаппен на Гран-при Майами стартовал с поул-позишн, однако сразу же оказался под давлением со стороны дуэта Макларена. В первом повороте Норрис шел бок о бок с Максом, что заставило британца сместиться и потерять позиции. Этим воспользовался Оскар Пиастри, который вышел вперед и начал погоню за нидерландцем. Впоследствии Норрис также вступил в борьбу с Ферстаппеном и снова столкнулся с жестким сопротивлением. Впрочем, этот раз пилот Макларена прорвался вперед и финишировал вторым.
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