После победы на Гран-при Японии действующий чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что если бы он ехал за рулем болида Макларен, то его бы “не увидели”, настолько высока скорость MCL39. Ландо Норрис поспешил ответить нидерландцу.

"Я не против, он может говорить, что хочет. Мне безразлично, честно говоря. Каждый имеет право верить в свое. Я считаю, что мы с Оскаром Пиастри хорошие пилоты. Возможно, Макс лучше в некоторых аспектах, но не во всем.

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Я уважаю Макса, но знаю, что некоторые его слова не соответствуют действительности. Если он хочет – может приехать и проверить наш болид в любой момент. Я с удовольствием посмотрю на его разочарование после заезда.

Макс и Ред Булл хорошо поработали с автомобилем, который, по их словам, имеет проблемы. Но мы тоже знаем, насколько трудно управлять нашей машиной. Она быстрая, мы это признаем, и знаем, о чем говорят другие. Но мы также допускаем ошибки и должны усовершенствоваться в отдельных сферах", – цитирует Норриса Racingnews365.

Напомним, после трех этапов Ландо опережает Ферстаппена в общем зачете на одно очко. В Кубке конструкторов Макларен оторвался от Ред Булл уже на 50 пунктов.

Интересно, что британская конюшня ни разу не выигрывала Гран-при Бахрейна, который состоится уже 13 апреля – последний раз команда была подиума в 2010 году, когда Льюис Хэмилтон финишировал третьим.

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