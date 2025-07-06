Состоялась долгожданная гонка Формулы-1 в Сильверстоуне. Результат и отчет о Гран-при Великобритании – в этой новости "Футбол 24+".

Состоялась решающая гонка Гран-при Великобритании на легендарном треке Сильверстоун. Еще во время прогревочного круга некоторые пилоты решили переобуться на хард, чтобы быть готовыми к дождю.

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Уже после двух кругов Лиам Лоусон и Франко Колапинто сошли с гонки. После этого обидно вылетел и Габриэль Бортолетто из Кик Заубер. Во время 9 круга начался обильный дождь, что заставило команды менять тактику на гонку. Ферстаппен после великолепного старта уступил первое место Пиастре, а затем его ненадолго обошел Ландо Норрис.

Погодные условия значительно ухудшили не только состояние трассы, но и видимость для пилотов. В частности гонщик Феррари Шарль Леклер попал в лужу, из-за чего его ослепила вода и он вылетел с трассы, потеряв сразу несколько позиций. Далее из гонки выбыл еще один пилот Рэйсинг Буллз – болид Исака Аджара серьезно пострадал после столкновения с Андреа Кими Антонелли, который тоже сошел впоследствии.

На 21-м круге резина серьезно подставила Макса Ферстаппена при попытке обогнать Оскара Пиастри: голландец вылетел с трассы на повороте и едва не потерял место в топ-10. Пилот Макларен получил штраф 10 секунд за эпизод перед этим моментом.

Неожиданно за третье место с Льюисом Хэмилтоном боролись Стролл и Хюлькенберг. В итоге третьим пришел именно Нико, который до этого никогда не поднимался на подиум в Формуле-1. Первым финишировал Ландо Норрис, который опередил своего партнера по Макларен, Оскара Пиастри.

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