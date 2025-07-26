Норрис опередил Пиастри и других, Ферстаппен только четвертый – квалификация Гран-при Бельгии
Состоялась квалификационная гонка Гран-при Бельгии. Результат и отчет о ней – в этой новости "Футбол 24+".
Ландо Норрис из Макларена стал победителем квалификации Гран-при Бельгии. Он в первой тройке оставил позади себя партнера по команде Оскара Пиастри, а также Шарля Леклера из Феррари.
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В воскресную гонку четвертым уйдет Макс Ферстаппен из Ред Булл. Его партнер Юки Цунода показал лишь седьмой результат.
После первого сегмента из борьбы выбыли Фернандо Алонсо и Ланс Стролл из Астон Мартин, Андреа Кими Антонелли из Мерседеса, Франко Колапинто из Альпин, а также Льюис Хэмилтон из Феррари.
После второго сегмента квалификация завершилась для Эстебана Окона и Оливера Бермана из Хаас, Пьера Гасли из Альпин, Нико Хюлькенберга из Заубера и Карлоса Сайнса из Уильямса.
Напомним, что спринт-квалификация Гран-при Бельгии завершилась победой Макса Ферстаппена.
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