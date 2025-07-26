Состоялась квалификационная гонка Гран-при Бельгии. Результат и отчет о ней – в этой новости "Футбол 24+".

Ландо Норрис из Макларена стал победителем квалификации Гран-при Бельгии. Он в первой тройке оставил позади себя партнера по команде Оскара Пиастри, а также Шарля Леклера из Феррари.

Ферстаппен обогнал Пиастри, Норрис выиграл борьбу у Леклера, провал Хэмилтона – спринт Гран-при Бельгии

В воскресную гонку четвертым уйдет Макс Ферстаппен из Ред Булл. Его партнер Юки Цунода показал лишь седьмой результат.

После первого сегмента из борьбы выбыли Фернандо Алонсо и Ланс Стролл из Астон Мартин, Андреа Кими Антонелли из Мерседеса, Франко Колапинто из Альпин, а также Льюис Хэмилтон из Феррари.

После второго сегмента квалификация завершилась для Эстебана Окона и Оливера Бермана из Хаас, Пьера Гасли из Альпин, Нико Хюлькенберга из Заубера и Карлоса Сайнса из Уильямса.

Напомним, что спринт-квалификация Гран-при Бельгии завершилась победой Макса Ферстаппена.

Пиастри побил рекорд Гран-при Бельгии, оставив позади легендарное достижение Хэмилтона