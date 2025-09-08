Пилот команды Макларен Ландо Норрис на Гран-при Италии, который состоялся в воскресенье, 7 сентября, финишировал вторым. Выше него в итоговом протоколе расположился только Макс Ферстаппен из Ред Булл.

Формула-1: дубль Ферстаппена, подиум Норриса и Пиастри, фиаско Алонсо

Норрис, оставшись без победы в гонке, отметился историческим рекордом на круге. Кольцо в Монце он преодолел за 1:20,901. Произошло это под занавес гонки, на последнем круге, когда он вернулся на трассу после пит-стопа и ехал на свежей резине.

Автором предыдущего достижения был Рубенс Баррикелло. Он на болиде Феррари в 2004 году показал в Монце время на одном круге 1:21,046. Результат бразильца держался 21 год.

Гран-при Италии: Ферстаппен с рекордом круга забрал сенсационный поул в Монце