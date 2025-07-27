Эмилиано Варгас (15-0, 13 КО) жестко нокаутировал 34-летнего Александра Эспинозу (20-4-1, 9 КО) из Эквадора в дебюте поединка.

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Уже на 35-й секунде боксерского поединка рефери зафиксировал победу американца.

Эмилиано Варгас считается экспертом по скоростным нокаутам. Он часто побеждает соперников в стартовых раундах поединков.

Добавим, что Эмилиано – сын Фернандо Варгаса (26-5, 22 КО). Его отец был чемпионом WBA и IBF в среднем весе, боксировал с Шейном Мозли, Феликсом Тринидадом и Оскаром Де Ла Хойей.

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