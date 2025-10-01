Алла Белинская получила почетное признание по итогам первого осеннего месяца 2025 года.

Украинка Алла Белинская в сентябре стала чемпионкой мира по вольной борьбе в весовой категории до 72 килограммов.

Сборная Украины по борьбе заняла второе место на чемпионате Европы-2025 в медальном зачете

Белинская в финале соревнований, состоявшихся в Загребе (Хорватия), одержала уверенную победу над представительницей Турции Несрин Баш.

Лучшим тренером Украины в сентябре 2025 года стал Юрий Дячок – личный наставник Аллы Белинской, который подготовил спортсменку к триумфу на мировой арене, информирует НОК Украины.

Кроме того, за весомый вклад в подготовку лучшей спортсменки сентября отмечено Ассоциацию спортивной борьбы Украины и Центральный спортивный клуб Вооруженных Сил Украины.

