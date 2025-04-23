Национальный олимпийский комитет Италии обратился с просьбой отменить все спортивные соревнования, запланированные на день похорон Папы Римского Франциска.

Президент НОК Италии Джованни Малаго призвал все спортивные организации отменить запланированные на субботу события и почтить память Папы Римского минутой молчания во время соревнований в течение недели, сообщает Inside the game.

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Таким образом, 26 апреля не состоятся три поединка Серии А – высшего футбольного дивизиона Италии. Известно, что национальные федерации велоспорта, плавания, баскетбола и волейбола уже подтвердили приостановление соревнований. Другие спортивные организации также поддержат это решение.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался в понедельник, 21 апреля.понтифику было 88 лет.

Addio a Papa Francesco. Oggi gare sospese in onore del Pontefice tifoso e amante dello sport.



Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Il Santo Padre ha illuminato le nostre coscienze dimostrando costantemente la sua vicinanza al nostro mondo”.



https://t.co/sZJgz2XM8G pic.twitter.com/BEevb4iSRk — CONI (@Coninews) April 21, 2025

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