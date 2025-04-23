НОК Италии призвал перенести спортивные события из-за похорон Папы Римского – известно, какие соревнования будут отменены
Национальный олимпийский комитет Италии обратился с просьбой отменить все спортивные соревнования, запланированные на день похорон Папы Римского Франциска.
Президент НОК Италии Джованни Малаго призвал все спортивные организации отменить запланированные на субботу события и почтить память Папы Римского минутой молчания во время соревнований в течение недели, сообщает Inside the game.
Кенийская бегунья установила рекорд во время победы в Бостонском марафоне – он держался 11 лет
Таким образом, 26 апреля не состоятся три поединка Серии А – высшего футбольного дивизиона Италии. Известно, что национальные федерации велоспорта, плавания, баскетбола и волейбола уже подтвердили приостановление соревнований. Другие спортивные организации также поддержат это решение.
Напомним, Папа Римский Франциск скончался в понедельник, 21 апреля.понтифику было 88 лет.
"Ты с медведем дрался, а не с человеком": украинский боксер побил более тяжелого на 35 килограммов – даже президент WBC поражен