Плей-офф НБА, 1/4 финала, 1-й матч

Бостон Селтикс – Нью-Йорк Никс – 105:108 (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8) (счет в серии – 0:1)

Оклахома-Сити Тандер – Денвер Наггетс – 119:121 (27:26, 33:24, 30:35, 29:36) (счет в серии – 0:1)

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В первом матче серии второго раунда плей-офф НБА Бостон Селтикс на своей площадке принимал Нью-Йорк Никс. Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счетом 108:105. Интересно, что за 6 минут до конца третьей четверти Бостон лидировал с разницей в 20 очков, однако умудрился растерять такое преимущество.

Стоит вспомнить и о рекорде плей-офф НБА, который установил Бостон, осуществив 60 трехочковых попыток. Это был также 23-й случай, когда команда совершила 50+ трехочковых бросков. Несмотря на такое количество бросков с дальней дистанции, реализация составила лишь 25% (15 из 60). Это худший процент реализации в истории плей-офф НБА для команд, которые совершили 50+ трехочковых попыток.

The Celtics' 60 3-point attempts tonight are the most ever by one team in a playoff game. It's the 23rd instance of a team trying 50 or more, and their 25% mark (15/60) is the worst of that group.#NBAPlayoffs #NYKvsBOS #DifferentHere #NewYorkForever pic.twitter.com/h4JcdN6jNC — Opta Analyst US (@OptaAnalystUS) May 6, 2025

Самым результативным игроком в составе Никс стал разыгрывающий Джейлен Брансон и форвард О Джи Ануноби, которые записали в свой актив по 29 очков. У Селтикс лучшую результативность продемонстрировал форвард Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл: 23 очка, 16 подборов и шесть передач.

В еще одном поединке Денвер Наггетс на выезде дожал Оклахому-Сити. Гости провалили первые две четверти, однако смогли собраться и завершили игру с преимуществом в 2 очка. К слову, тяжелый форвард Денвера Аарон Гордон ответил на два промаха центрового Оклахомы Чета Холмгрена с линии штрафных, реализовав победный трехочковый бросок на последних секундах встречи.

Самым результативным игроком в составе Оклахомы стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер, который оформил в этой встрече дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. В составе Денвера полезным был сербский центровой Никола Йокич, в активе которого дабл-дабл из 42 очков и 22 подборов.