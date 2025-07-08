"После тщательного и длительного процесса поиска мы рады объявить Майка Брауна новым главным тренером Нью-Йорк Никс. Майк тренировал на самом высоком уровне в нашем виде спорта и приносит с собой чемпионское ДНК.

4 команды НБА хотят увести Леброна Джеймса у Лейкерс

Его опыт в финалах НБА, четыре добытые титулы как ассистента, а также умение развивать игроков помогут нам в стремлении принести чемпионство в Нью-Йорк для наших болельщиков", – заявил президент Нью-Йорк Никс Леон Роуз в официальном заявлении для пресс-службы.

Добавим, что Майк Браун дважды становился тренером года в НБА: в 2009 году во главе Кливленд Кавальерс, а также в 2023 году за результаты с Сакраменто Кингз.

Welcome, Coach Mike Brown! pic.twitter.com/UC8tigtjzi — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) July 7, 2025

Звезда НБА пропустит весь следующий сезон – президент клуба сделал официальное заявление