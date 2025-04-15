"Мы пока ничего о бое не объявляли. И на это есть свои причины. Пока я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию журналистов The Ring. Я вам скажу так – мы уже давно, более месяца, ведем переговоры с командой Даниэля Дюбуа, но пока, по состоянию на сегодня, никакой конкретики.

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Речь о том, что переговоры продолжаются и до конца ничего не ясно. Понимаете, есть же еще Джозеф Паркер, например. Вот он – обязательный претендент на бой за пояс чемпиона мира по версии WBO. Сейчас есть еще много нюансов и пока мы их не решим, говорить что-то конкретное о бое Усик – Дюбуа я не могу. Сам не знаю.

Возможно в июле, возможно в июне будет бой, но не исключаю и такого, что поединок будет возможно организован осенью. Все зависит от того, как мы договоримся с командой Дюбуа и договоримся ли вообще", – цитирует Александра Красюка Sport-Express.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года. Поединок завершился победой украинца благодаря нокауту.

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