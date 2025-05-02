Сегодня, 2 мая, состоялись четыре матча в рамках первого раунда Кубка Стэнли. Смотрите результаты и отчет о них на "Футбол 24+".

НХЛ 2024/25, плей-офф

Эдмонтон Ойлерз – Лос-Анджелес Кингс – 6:4 (3:2, 2:1, 1:1) (счет в серии – 4:2)

Оттава Сенаторз – Торонто Мейпл Лифс – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) (счет в серии – 2:4)

Миннесота Уайлд – Вегас Голден Найтс – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) (счет в серии – 2:4)

Колорадо Эвеланш – Даллас Старз – 7:4 (2:0, 1:4, 4:0) (счет в серии – 3:3)

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В ночь на 2 мая определились сразу три участника второго раунда Кубка Стэнли сезона-2024/25. Эдмонтон в матче с 10 шайбами вынес Лос-Анджелес и уже четвертый год подряд выбил калифорнийцев в плей-офф. Стоит отметили, что Ойлерз закрыли серию с Кингз, выиграв четыре подряд встречи после двух поражений на старте.

Торонто в канадском дерби прошел Оттаву в канадском дерби. Гости закрыли серию в шести встречах и во втором раунде Кубка Стэнли сыграют против Флориды.

Также не стал откладывать на потом вопрос о победителе серии Вегас. В шестом матче Найтс с перевесом в одну шайбу одолели Миннесоту и в следующем туре сразятся с Эдмонтоном.

В еще одном матче Колорадо сумел перестрелять Даллас. Четырех шайб Старз оказалось мало, чтобы сломить сопротивление Эвеланш – на команды ждет седьмой поединок.

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