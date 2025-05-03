Сегодня, 3 мая, состоялся очередной поединок в рамках первого раунда Кубка Стэнли. Читайте отчет о нем на "Футбол 24+".

НХЛ 2024/25, плей-офф

Сент-Луис Блюз – Виннипег Джетс – 5:2 (1:0, 4:1, 0:1) (счет в серии – 3:3)

НХЛ, плей-офф: Торонто вынес Оттаву в канадском дерби, Эдмонтон снова выбил Лос-Анджелес, заруба Далласа и Колорадо

В шестом матче плей-офф НХЛ Сент-Луис на арене Энтерпрайз-центр разгромил Виннипег. Решающим стал второй период, в котором представители штата Миссури отгрузили в ворота канадцев сразу 4 шайбы.

Сент-Луис одержал 15-ю домашнюю победу подряд с учетом регулярки и плей-офф и повторил достижение Лос-Анджелес Кингз сезона-2012/13. Это четвертый результат истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Филадельфии Флайерз – в сезоне-1975/76 она одержала 24 домашние победы (вместе с играми Кубка Стэнли).

Стоит упомянуть и о голкипере Винипега Конноре Хеллебайке. Он был заменен по ходу матча и отметился очередным антидостижением. Американец стал лишь третьим вратарем в истории плей-офф Кубка Стэнли, который пропустил 4+ шайбы в 7 выездных матчах подряд.

Решающий седьмой матч состоится в Виннипеге 5 мая.