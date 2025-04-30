Состоялись очередные матчи в плей-офф НХЛ. Результаты и отчет о них читайте на "Футбол24+".

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Каролина – Нью-Джерси – 5:4 ОТ (0:3, 4:1, 0:0, 1:0)

Каролина выиграла серию 4:1

Торонто – Оттава – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Торонто ведет в серии 3:2

Плей-офф НХЛ: Флорида переиграла Тампу в матче 11-секундных рекордов, суперзвездный бывший прибил Колорадо

Вегас – Миннесота – 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Вегас ведет в серии 3:2

Лос-Анджелес – Эдмонтон 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Эдмонтон ведет в серии 3:2

Первая команда регулярного чемпионата Каролина дожала Нью-Джерси в овертайме и пробилась в следующий раунд Кубка Стэнли. "Ураганы" устроили настоящий камбэк во втором периоде после того, как на табло было 0:3, и победили в серии со счетом 4:1.

В канадской паре Оттава не позволила Торонто закончить серию в пятом матче, разгромив соперников со счетом 4:0.

Вегас вырвался вперед в серии против Миннесоты благодаря победе в овертайме. Голден Найтс могут закончить противостояние уже в шестом матче.

Эдмонтон в третьем периоде добил Лос-Анджелес со счетом 3:1 и повел в серии.