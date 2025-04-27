Продолжается первый раунд плей-офф НХЛ. Результаты матчей и отчет о них читайте в этой новости.

НХЛ 2024/25, плей-офф

Флорида – Тампа-Бэй – 1:5

Шайбы: М. Ткачук, 3 – Пойнт, 18, Пол, 34, Генцел, 41, Гленденинг, 55, Сирелли, 56 (пустые)

Флорида ведет в серии 2:1

Миннесота – Вегас – 3:4 в овертайме

Шайбы: Росси, 11, Фолиньо, 22, Сперджен, 51 – Теодор, 7, Руа, 25, Гертл, 31, Барбашев, 60+18

Ничья 2:2 в серии

Оттава – Торонто – 4:3 в овертайме

Шайбы: Штюцле, 10, Пинто, 15, Перрон, 48, Сандерсон, 60+18 – Таварес, 20, Найз, 31, Экман-Ларссон, 55

Торонто ведет в серии 3:1

Колорадо – Даллас – 4:0

Шайбы: О'Коннор, 13, Маккиннон, 20, Ландескуг, 34, Жирар, 51

Ничья 2:2 в серии

В дерби Флориды родной лед становится "проклятием". Тампа проиграла оба домашних матча, зато на выезде сходу разгромила Пантерс со счетом 5:1. Мэтью Ткачук быстро вывел Флориду вперед, однако затем действующие чемпионы НХЛ развалились. Интрига в серии живет.

Плей-офф НБА: Оклахома свипнула Мемфис и первой вышла во второй раунд, гениальный промах Йокича, 36 очков Карри

Еще "плотнее" в паре Миннесоты и Вегаса. В четвертом матче команды устроили веселую перестрелку, которая дошла до овертаймов. К сожалению, судьбу встречи решил россиянин – Ванька Барбашев принес победу Вегасу.

Оттава не дала себя свипнуть в канадском дерби против Торонто. Сенаторс вели 2:0, потом 3:2, но теряли преимущество. В овертайме Сандерсон таки вырвал победу для столичной команды.

Колорадо разбил Даллас и сравнял счет в серии. Главное событие этой игры – шайба + ассист Габриэля Ландескуга. Капитан Колорадо пропустил почти три года из-за тяжелой травмы колена, но постепенно возвращается. Последний раз швед забивал в НХЛ 1041 день назад в победном финале 2022-го!