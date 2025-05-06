В лиге решили вместо Матча всех звезд провести в 2026 году международное мероприятие, посвященное Олимпиаде.

Как сообщило ESPN, в Национальной хоккейной лиге уже принято решение о проведении в 2026 году международного мероприятия перед зимними Олимпийскими играми – оно заменит традиционный Матч всех звезд.

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Местом проведения ивента станет UBS Arena, которая является домашней для клуба Нью-Йорк Айлендерс.

Комиссар НХЛ Гари Беттман ранее заявлял, что лига пересматривает свои планы относительно Матча всех звезд после успеха международного турнира 4 Nations Face-Off, который состоялся в начале этого года. Идея была в том, чтобы использовать Нью-Йорк как отправную точку в Милан, откуда хоккеисты сразу же отправятся на Олимпиаду.

По словам Беттмана, UBS Arena получит право на проведение аналогичного мероприятия и в 2027 году. Вероятно, это будет что-то уже в формате нового Матча всех звезд НХЛ.

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