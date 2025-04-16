Состоялось сразу несколько матчей регулярного сезона НХЛ, в которых стали известны все участники плей-офф от Запада.

По итогам игрового дня Миннесота и Сент-Луис гарантировали себе места wild-card Западной конференции. Миннесота встретится в первом раунде плей-офф с Вегасом, а Сент-Луис – против Виннипега. Ранее стало известно о парах Даллас – Колорадо и Лос-Анджелес – Эдмонтон.

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На Востоке интрига до сих пор сохраняется. Монреаль и Коламбус поборются за второе место в wild-card конференции (обоим осталось сыграть по 1 матчу). Канадиенс необходимо набрать хотя бы 1 балл в игре с Каролиной (опережают Коламбус на 2 очка), чтобы гарантировать себе плей-офф и противостояние с Вашингтоном в первом раунде.

Добавим, что Торонто впервые в истории выиграл Атлантический дивизион и сыграет с Оттавой в первом раунде. Тампа-Бэй в стартовом раунде сыграет с Флоридой, а Каролина – с Нью-Джерси.

Регулярный сезон НХЛ

Бостон – Нью-Джерси – 4:5 (овертайм)

Баффало – Торонто – 0:4

Оттава – Чикаго – 3:4 (овертайм)

Филадельфия – Коламбус – 0:3

Тампа-Бэй – Флорида – 5:1

Нью-Йорк Айлендерс – Вашингтон – 1:3

Сент-Луис – Юта – 6:1

Миннесота – Анахайм – 3:2 (овертайм)

Калгари – Вегас – 5:4 (буллиты)

Сиэтл – Лос-Анджелес – 5:6

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