НХЛ: историческая победа Торонто, известны все пары в Западной конференции
Состоялось сразу несколько матчей регулярного сезона НХЛ, в которых стали известны все участники плей-офф от Запада.
По итогам игрового дня Миннесота и Сент-Луис гарантировали себе места wild-card Западной конференции. Миннесота встретится в первом раунде плей-офф с Вегасом, а Сент-Луис – против Виннипега. Ранее стало известно о парах Даллас – Колорадо и Лос-Анджелес – Эдмонтон.
Легендарный Гашек уничтожил НХЛ после обстрела Сум Россией: "Как это – иметь кровь на руках?"
На Востоке интрига до сих пор сохраняется. Монреаль и Коламбус поборются за второе место в wild-card конференции (обоим осталось сыграть по 1 матчу). Канадиенс необходимо набрать хотя бы 1 балл в игре с Каролиной (опережают Коламбус на 2 очка), чтобы гарантировать себе плей-офф и противостояние с Вашингтоном в первом раунде.
Добавим, что Торонто впервые в истории выиграл Атлантический дивизион и сыграет с Оттавой в первом раунде. Тампа-Бэй в стартовом раунде сыграет с Флоридой, а Каролина – с Нью-Джерси.
Регулярный сезон НХЛ
Бостон – Нью-Джерси – 4:5 (овертайм)
Баффало – Торонто – 0:4
Оттава – Чикаго – 3:4 (овертайм)
Филадельфия – Коламбус – 0:3
Тампа-Бэй – Флорида – 5:1
Нью-Йорк Айлендерс – Вашингтон – 1:3
Сент-Луис – Юта – 6:1
Миннесота – Анахайм – 3:2 (овертайм)
Калгари – Вегас – 5:4 (буллиты)
Сиэтл – Лос-Анджелес – 5:6
Россиянин за 2 года в НХЛ не выучил язык и подставил команду – цирк в избиении команды Овечкина 7:0