36-летняя украинская пловчиха Наталья Жукова на чемпионате мира по фридайвингу разделила первое место в погружении с постоянным весом в ластах – завершающем виде соревнований.

Жаркова и итальянка Алессия Зеккини показали результат 105 метров. Он стал лучшим среди всех участниц и принес пловчихам золотые награды. Еще одна украинка Екатерина Садурская с результатом 83 метра заняла в погружении в ластах 11-ю позицию.

Наталья Жаркова стала чемпионкой мира 2025 года во всех трех дисциплинах, в которых соревновалась, а именно – нырянии с постоянным весом с моноластом, свободном погружении и в погружении с постоянным весом в ластах.

