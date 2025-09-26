Екатерина Садурская стала лучшей в упражнении CWBF (постоянный вес с биластами).

Украинская фридайверка Екатерина Садурская стала обладательницей второй золотой медали на чемпионате мира, который проходит на Кипре под эгидой Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA). Она победила в погружении с постоянным весом с биластами, сообщает Федерация подводного спорта и подводной деятельности Украины

Украинка второй раз за месяц стала чемпионкой мира по фридайвингу – известно, как такое стало возможным

Победный результат Садурской – 97 метров. Екатерина выиграла лишь один метр у американки Энчанте Галлардо. Венгерка Жофия Торучик заняла третье место, показав результат 92 метра.

Ранее Садурская победила в погружении с постоянным весом без ласт. Украинка является лидером общего зачета ЧМ по сумме двух дисциплин.

Общий зачет ЧМ-2025 по подводному спорту AIDA

