Легендарная Инна Осипенко-Радомская рассказала о жизни родных в оккупации и постоянных обстрелах со стороны страны-террориста.

Недавно Инна Осипенко-Радомская возглавила женскую сборную по гребле для подготовки команды к Олимпиаде-2028.

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В интервью для Спорт 24 пятикратная олимпийская чемпионка рассказала о жизни после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

– Новорайск на Херсонщине, где вы родились, в очередной раз стерли с лица земли. в 1920-м его ограбила и сожгла красная армия, во Вторую мировую – немцы, теперь – россияне. Сейчас там хоть какая-то жизнь осталась?

– Из Новорайска мы переехали, еще когда я не начала ходить. В Ольговку. Это рядом, пятьдесят километров. Нет уже села. Постоянные обстрелы, люди выехали.

– Ваши родные попали под оккупацию?

– Папа, мама, сестра с детьми, тетя. Все мои родственники там были. Потом вывозили машинами. Тетя уехала в Кривой Рог, сестра, у нее трое детей, полгода у меня была, сейчас в Нидерландах. А папа с мамой переехали из Ольговки в соседнее село. Но и там постоянно обстреливают. Думаем, как их перевезти, – заявила олимпийская чемпионка.

Добавим, что Инна Осипенко-Радомская в течение карьеры завоевала одно золото, два серебра и две бронзы во время выступлений на Олимпийских играх. Больше медалей Олимпиады есть только у Ольги Харлан – украинская фехтовальщица получила 6 наград.

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