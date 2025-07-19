"Надеюсь, что каждый игрок сам для себя скажет, что сделал все в этом матче. Пусть сами себе ответят, или они все сделали, чтобы мы выиграли.

Украина – Сербия – 0:3 – видеообзор провального матча против друзей россиян в Лиге наций по волейболу

Мы старались, но это волейбол, этого было недостаточно. Нет слов – это все, что могу сказать", – поделился Семенюк в комментарии Суспільному.

Напомним, сборная Украины неожиданно проиграла Сербии в матче волейбольной Лиги наций (0:3). Сербы благодаря этой победе прервали серию из 8-ми поражений, а Украина потеряла шестую строчку и ухудшила шансы на выход в плей-офф.

Украина сенсационно проиграла друзьям России со дна волейбольной Лиги наций – выход в плей-офф зависит от последнего тура