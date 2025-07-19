"Нет слов": капитан сборной Украины по волейболу отреагировал на поражение от друзей России в Лиге наций
Капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк поделился эмоциями относительно поражения от Сербии в матче Лиги наций.
"Надеюсь, что каждый игрок сам для себя скажет, что сделал все в этом матче. Пусть сами себе ответят, или они все сделали, чтобы мы выиграли.
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Мы старались, но это волейбол, этого было недостаточно. Нет слов – это все, что могу сказать", – поделился Семенюк в комментарии Суспільному.
Напомним, сборная Украины неожиданно проиграла Сербии в матче волейбольной Лиги наций (0:3). Сербы благодаря этой победе прервали серию из 8-ми поражений, а Украина потеряла шестую строчку и ухудшила шансы на выход в плей-офф.
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