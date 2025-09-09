Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завершает свою непосредственную подготовку к чемпионату мира-2025, находясь уже в Японии, где будут проводиться соревнования.

Магучих, Кохан и Левченко – в заявке сборной Украины на ЧМ-2025 по легкой атлетике

Магучих ранее неоднократно подчеркивала, что ЧМ в Токио является для нее главным стартом всего сезона.

Напомним, что недавно в финале Бриллиантовой лиги-2025 Ярослава заняла второе место с результатом 2,02 метра. Чемпионкой тогда стала Никола Олислагерс из Австралии с результатом 2,04 метра.

Ярослава Магучих уже находится в Японии и поделилась видео одной из своих тренировок. Украинка призналась, что там сейчас очень высокая влажность – это добавляет трудностей при адаптации.

"Несмотря на это очень жду начала ЧМ", – написала Магучих в посте в Instagram.

Ярослава Магучих является действующей чемпионкой мира – в 2023 году она победила в Будапеште с результатом 2,01 метра.

