"Несмотря на это очень жду": Магучих показала свою завершающую подготовку к ЧМ-2025 в Японии (ВИДЕО)
Ярослава Магучих будет отстаивать титул действующей чемпионки мира.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завершает свою непосредственную подготовку к чемпионату мира-2025, находясь уже в Японии, где будут проводиться соревнования.
Магучих ранее неоднократно подчеркивала, что ЧМ в Токио является для нее главным стартом всего сезона.
Напомним, что недавно в финале Бриллиантовой лиги-2025 Ярослава заняла второе место с результатом 2,02 метра. Чемпионкой тогда стала Никола Олислагерс из Австралии с результатом 2,04 метра.
Ярослава Магучих уже находится в Японии и поделилась видео одной из своих тренировок. Украинка призналась, что там сейчас очень высокая влажность – это добавляет трудностей при адаптации.
"Несмотря на это очень жду начала ЧМ", – написала Магучих в посте в Instagram.
Ярослава Магучих является действующей чемпионкой мира – в 2023 году она победила в Будапеште с результатом 2,01 метра.
