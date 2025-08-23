"Я общался со всеми. Скажу, что никогда в жизни столько не разговаривал с игроками летом. Я всегда говорю игрокам – вы скажите "да" или "нет", меня мало интересуют причины.

Если кто-то не хочет играть – какие там у него на это причины, большой роли не имеет. Это его бизнес. Для меня это все второстепенное. Меня как тренера интересует, какой игрок будет у меня в зале.

Неприятно, когда мне обещают, что приедут, и потом в последний момент спрыгивают. Мы были готовы и Федерация была готова идти на все уступки: для кого-то были готовы даже семью приглашать в Ригу, оплатить проживание. Федерация проделала огромную работу, были получены все страховки со всех лиг, все было застраховано, все было на высшем профессиональном уровне. Надо было взять еще одного тренера и тогда бы кто-то приехал. Это немножко сарказм, конечно. Все же знают, о чем речь.

Для меня есть люди, о которых я вообще забыл, даже здороваться не буду, из-за их поступков, которые для меня недопустимы. Любой игрок приезжает представлять свою страну, представлять себя. И неважно, какой тренер. Игрок представляет себя в сборной своей страны, в которой он учился играть в баскетбол", – сказал Багатскис в интервью basketballua.

Напомним, Святослав Михайлюк, Алексей Лень и Дмитрий Скапинцев не приехали в расположение сборной Украины на матчи пре-квалификации чемпионата мира-2027, несмотря на вызов от главного тренера.

