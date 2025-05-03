Украинский чемпион WBC International Андрей Новицкий (14-0, 10 КО) уже знает, что его ждет в ближайшем поединке.

Следующим соперником непобедимого украинца станет 40-летний перуанец Дэвид Зегарра (35-12-1, 22 КО). 10-раундовый бой состоится 23 мая в Мелроузе, США.

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Новицкий в последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года в рамках андеркарда реванша Усик – Фьюри. Тогда 29-летний украинец победил мексиканца Эдгара Рамиреза единогласным решением судей по итогам 10 раундов и защитил титул WBC International в супертяжелом весе.

Зегарра не дрался более года. В апреле 2024-го перуанский ветеран техническим нокаутом во втором раунде уступил румыну Михаю Нистору.