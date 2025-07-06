Украинский боксер, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне, Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО) триумфально вернулся на ринг после перерыва длиной в 3 года.

Тарас Шелестюк, выступающий в полусреднем весе (до 69 кг), успешно вернулся на ринг в бою с американцем Роддрикусом Ливси (12-5-1, 9 КО).

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Для победы понадобилось всего два раунда. Во втором Тарас загнал соперника в угол ринга и эффектным боковым с левой отправил соперника на канвас ринга.

Напомним, что последний до сих пор официальный поединок Шелестюка состоялся в марте 2022 года. Тогда судьи не определили победителя в близком бою с венесуэльцем Габриэлем Маэстро. В 2011 году Тарас становился чемпионом мира, а на Олимпиаде в Лондоне получил бронзовую награду.